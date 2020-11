De Graafschap komt tekort in topper tegen Cambuur en is koppositie kwijt

Favorieten­rol valt De Graafschap zwaar: ‘Te weinig afgedwon­gen’

14 oktober DEVENTER - De Graafschap heeft grote moeite zijn favorietenrol in de eerste divisie waar te maken. Na de zwakke beurt bij rivaal Go Ahead Eagles (0-0), in een surrealistisch decor, bedraagt de achterstand op koploper NAC Breda vijf punten. Trainer Mike Snoei krijgt de Doetinchemse winnaarsmachine nog moeizaam aan de praat.