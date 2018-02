De Graafschap krijgt dreun van FC Emmen

video De Jong: ‘Gouden slag slaan bij FC Emmen’

15 februari DOETINCHEM – De Graafschap-trainer Henk de Jong houdt vrijdagavond in het uitduel bij FC Emmen (20.00 uur) opnieuw vast aan zijn basisformatie van de afgelopen weken. ,,Tactisch gaan we wel iets veranderen, maar we gaan uit van eigen kwaliteiten’’, kijkt de Friese coach vooruit.