De Graafschap laat Fortuna Sittard huilen

Voor De Graafschap werd het een uitstekende avond, want de ploeg van trainer Henk de Jong klom naar de vijfde plek in de eerste divisie en heeft nu nog maar twee punten achterstand op Fortuna Sittard, de nummer drie op de ranglijst.

De Graafschap had daarna wel een veldoverwicht, maar kwam amper door de Limburgse defensie heen. Pas in de twintigste minuut kwam het eerste gevaarlijke moment, maar Daryl van Mieghem kopte over. Even later zag Sjoerd Ars zijn schot uit de draai geblokt worden.