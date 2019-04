De Graafschap laat titelkandidaat PSV ontsnappen aan puntenverlies

NAC schiet met puntje tegen Emmen weinig op

12 april Hekkensluiter NAC Breda is in het degradatieduel met FC Emmen ontsnapt aan een nederlaag. De Brabantse ploeg dwong in de slotfase alsnog een punt af: 1-1. Tegen de verhouding in bracht Erik Palmer-Brown in de 88ste minuut de gelijkmaker op zijn naam.