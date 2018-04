De Graafschap laat vierde periodetitel liggen bij Jong AZ

Van Mieghem: ‘Ik ga niet naar Go Ahead Eagles’

27 april DOETINCHEM – Daryl van Mieghem heeft de geruchten over een eventuele overgang naar Go Ahead Eagles de kop ingedrukt. ,,Het is onzin, ik voetbal komend seizoen niet bij Go Ahead’’, reageert de topscorer van De Graafschap desgevraagd.