De Graafschap leunt op een smalle basis

Wat als Daryl van Mieghem en Mohamed Hamdaoui ziek, zwak of misselijk worden? De Graafschap-trainer Mike Snoei stelde de vraag hardop na het sterke optreden tegen Al-Wahda, dat uitkomt in de Aziatische Champions League.



,,Hoe gaan we Daryl en Mo vervangen zonder veel kwaliteit in te leveren? Daar maak ik me nog wel zorgen over’’, zei Snoei.