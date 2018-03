De Graafschap lijdt pijnlijk verlies tegen Jong Ajax

DOETINCHEM - De Graafschap is vrijdagavond tegen de tweede thuisnederlaag op rij aangelopen. De Doetinchemse eerstedivisionist verloor na een zwak optreden met 2-4 van Jong Ajax. Sven Nieuwpoort en Myenty Abena (twee keer geel) werden in de slotfase met rode kaarten van het veld gestuurd.

Het verlies betekende een nieuwe domper voor De Graafschap, dat volgende week op bezoek gaat bij koploper NEC. De ploeg van trainer Henk de Jong ging een week geleden nog thuis onderuit tegen FC Dordrecht (0-1) en gaf maandag in de slotfase een voorsprong weg bij Fortuna Sittard (1-1). De Graafschap zakte door het verlies naar de zevende plek op de ranglijst.

Wat De Graafschap in het eerste bedrijf liet zien, was het aanzien nauwelijks waard. Jong Ajax, dat met een veredeld jeugdelftal aan de aftrap verscheen, waande zich bij tijd en wijle in een speeltuin. De thuisploeg zette totaal geen druk op de bal en werd teruggedrongen op eigen helft. De Amsterdammers profiteerden al snel van het slappe spel van de Superboeren. Een schot van Boy Kemper belandde via doelman Filip Bednarek op de paal, waarna Kaj Sierhuis de rebound binnenwerkte: 0-1.

Terugspeelbal

De ploeg van De Jong mocht blij zijn dat het daar bij bleef. Sierhuis kreeg een grote kans op 0-2, maar schoot rakelings naast. Jong Ajax hielp De Graafschap daarna in het zadel. Een verkeerde terugspeelbal leverde het eerste gevaar van de Doetinchemmers op en het was, net als maandag tegen Fortuna, meteen raak. Daryl van Mieghem omspeelde doelman Norbert Alblas en schoof de bal in het lege doel: 1-1. Sjoerd Ars miste kort voor rust - na opnieuw balverlies bij Jong Ajax - een enorme kans op de 2-1, maar ook de bezoekers bleven gevaarlijk.

Wie dacht dat De Graafschap van zijn fouten had geleerd, had het mis. De Achterhoekse club kwam ook na rust slap uit de kleedkamer en keek binnen de kortste keren weer tegen een achterstand aan. Sierhuis kreeg alle tijd en ruimte om weg te draaien en de bal achter Bednarek te schieten: 1-2. De Jong greep na een uur in en bracht Youssef El Jebli en de jonge Delano Burgzorg voor Ars en Frank Olijve.

Rode kaarten

Het verse duo bracht in ieder geval meer energie bij de thuisploeg. Na 78 minuten zorgde El Jebli voor de 2-2 na goed voorbereidend werk van Myenty Abena. Dat zorgde voor hoop in het Doetinchemse kamp en al snel was Jordy Tutuarima dicht bij de 3-2. De goal viel echter aan de andere kant. De doorgebroken Sierhuis werd in de zestien onderuit getrokken door Sven Nieuwpoort. Nieuwpoort kreeg de rode kaart en de spits van Jong Ajax zorgde vanaf de stip zelf voor de 2-3.

Tot overmaat van ramp ontving Abena in de blessuretijd nog zijn tweede gele kaart. De Graafschap was met negen man nog dicht bij de 3-3, maar Tarik Tissoudali kreeg de bal niet voorbij Alblas. Che Nunnely maakte aan alle onzekerheid een einde: 2-4.