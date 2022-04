De Graafschap mag blijven hopen op de play-offs na ruime zege op hekkensluiter Helmond Sport

De zege in het SolarUnie Stadion zorgde vrijdagavond op het veld voor voorzichtige blijdschap bij De Graafschap. De Doetinchemse club was dan aan zijn stand verplicht te winnen van Helmond Sport; de drie punten tegen de onthutsend zwakke hekkensluiter waren niet minder welkom na drie duels zonder overwinning.



Eenmaal in de kleedkamer leidde een blik op de andere uitslagen tot gemengde gevoelens. De uitgangspositie van De Graafschap werd er ondanks de elfde uitzege van het seizoen niet per definitie beter op. Het slechtste nieuws was dat Almere City (2-3 zege bij TOP Oss) de leiding in de vierde periode overnam van Roda JC (2-0 nederlaag bij FC Emmen). Wint de polderclub de laatste periodetitel, dan moet De Graafschap als achtste eindigen om een nacompetitieticket te veroveren.