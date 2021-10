De Graafschap mazzelt bij Almere City; verdedigers voorkomen puntenverlies

De eerste helft in het Yanmar Stadion deed pijn aan de ogen. Bij de teleurstellende polderclub van Gertjan Verbeek was het gebrek aan zelfvertrouwen zichtbaar. De Graafschap wilde zijn gewilde aanvalsspel - vol diepgang en variatie - spelen en dat 90 minuten volhouden. Maar daar kwam weinig van terecht.

De Doetinchemse club verzandde al snel in lange ballen. Almere-doelman Agil Etemadi, in het seizoen 2018-2019 nog drie duels onder de lat in de eredivisie bij de Superboeren, werd geen enkele keer op de proef gesteld. Joey Konings zorgde voor het enige moment van opwinding. De spits claimde een strafschop na een duw in de rug en had daar alle reden toe, maar scheidsrechter Marc Nagtegaal wuifde het voorval weg.