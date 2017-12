De Graafschap met hakken over de sloot

Door de zege én de nederlaag van Telstar bij Cambuur klommen de Supeboeren naar de vierde plek in de eerste divisie en blijven kansrijk in de tweede periode.

Matchwinnaar werd topscorer Daryl van Mieghem, die op slag van rust profiteerde van een enorme fout van doelman Nick Olij.

De Graafschap begon met een gehavend elftal aan het duel tegen de Alkmaarse beloften. Mark Diemers, Andrew Driver, Youssef El Jebli en Myenty Abena ontbraken, waardoor trainer Henk de Jong zijn ploeg aan moest passen. Zo begonnen Elvio van Overbeek en Robert Klaasen na lange tijd weer eens in de basis.

De Jong had De Graafschap de laatste tijd aanvallend laten spelen, maar op de eigen Vijverberg paste de ploeg zich aan Jong AZ aan en zakte bij balverlies ver terug. Omdat het spel aan de bal ook nog eens zeer slordig was in de eerste helft, kreeg het publiek weinig hoogstandjes te zien. Mees Hoedemakers kreeg in de derde minuut al een grote kans voor de gasten en na een kwartier dook Levi Opdam op voor Filip Bednarek. De doelman van De Graafschap redde echter.

In de zestiende minuut werd De Graafschap voor het eerst gevaarlijk. AZ-doelman Nick Olij blunderde bij een matig genomen vrije trap van Daryl van Mieghem. Hij keerde de bal achter de doellijn, maar dat was scheidsrechter Van Herk en zijn assistent Koopman ontgaan.

In de 33ste minuut kreeg Fabian Serrarens nog een kopkansje (over) voor de Doetinchemmers. In de 37ste minuut legde Tutuarima de bal goed terug op Klaasen, die zijn schot op spectaculaire wijze gered zag worden door doelman Olij.

Aan de andere kant was Levi Garcia vijf minuten voor rust nog dichtbij de openingstreffer, maar de aanvaller van Jong AZ schoot net naast.

Op slag van rust kwam De Graafschap toch op voorsprong toen doelman Olij voor de tweede keer gruwelijk in de fout ging. Nu liet hij een schot van Lars Nieuwpoort los, zodat Van Mieghem simpel de 1-0 binnen kon tikken.

Ruim een kwartier na rust besloot De Jong Van Overbeek naar de kant te halen en liet Rannick Schoop debuteren om nog meer defensieve zekerheid in te bouwen. Desondanks kreeg Hoedemakers een kwartier voor tijd een enorme kans, maar de speler van Jong AZ stuitte op Bednarek.

In de 81ste minuut had De Graafschap, na een spaarzame mooie aanval, op 2-0 kunnen komen maar Anthony van den Hurk schoot de voorzet van invaller Schoop net naast. Jong AZ probeerde het in de slotfase nog wel, maar kwam niet meer langszij.

De Graafschap-Jong AZ 1-0 (1-0). 45. 1-0 Van Mieghem.

Scheidsrechter: Van Herk.

Gele kaart: Lars Nieuwpoort, Van Overbeek (De Graafschap), Hoedemakers, Regeling (Jong AZ)

Aantal toeschouwers: 7.205.