De Graafschap met hangen en wurgen langs Rijnsburgse Boys

Bij De Graafschap ging in de afgelopen dagen de gedachten terug naar september 2017. Toen blameerden de Superboeren zich bij Kozakken Boys, net als Rijnsburgse Boys uitkomend in de tweede divisie. Na strafschoppen werd er schandelijk verloren.

Een nieuwe deceptie bleef uit voor De Graafschap. Op het sfeervolle sportpark Middelmors, waar de paar duizend toeschouwers vlak voor de aftrap werden opgezweept met oorverdovend vuurwerk, speelde de club allesbehalve overtuigend en was het in de tweede helft nog billenknijpen dat een 2-0-voorsprong niet werd weggegeven.

De Graafschap had het zichzelf een stuk makkelijker kunnen maken. Danzell Gravenberch miste in de openingsfase tot twee keer toe een grote kans, maar benutte vlak voor rust wel zijn derde. De spits faalde na een fraaie steekpass van Basar Önal dit keer niet oog in oog met doelman Wesley Zonneveld en scoorde voor de derde wedstrijd op rij.

Rijnsburgse Boys, dat de afgelopen weken imponeerde in de competitie met onder meer een 4-0-zege op titelverdediger Katwijk, bleef in de eerste helft in de verdedigende stellingen en beet na rust meer van zich. Dat resulteerde meteen in een bal op de paal van Nino Klaver. De Graafschap wankelde, maar verdubbelde na ruim een uur de voorsprong. Anis Yadir was direct trefzeker bij zijn debuut. De pas zeventienjarige middenvelder schoot de bal overtuigend in de korte hoek na een hoekschop.

Toch werd het nog spannend omdat Rijnsburgse Boys een paar minuten later alweer terugkwam tot 1-2 door een schitterende knal van Dani van der Moot. Mees Bakker, de tweede debutant, voorkwam in de voorlaatste minuut zelfs nog de 2-2 door een goede redding op een kopbal van Jordy Hilterman. Diep in blessuretijd zorgde Camiel Neghli voor de bevrijdende 1-3 uit een counter.

Zo bleef het risico dat De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart nam in zijn opstelling zonder consequenties. Hij zette de routiniers Hidde Jurjus, Alexander Büttner en Siem de Jong op de bank, liet ook Mees Bakker debuteren en gaf Xandro Schenk, Jesse Schuurman en Hicham Acheffay weer eens een kans. De Jong en Philip Brittijn moesten in de slotfase alsnog in het veld komen om de 1-2 over de streep te trekken.

De Graafschap richt zich qua resultaat langzaamaan op na een dramatische competitiestart. De club won nu drie van de laatste vier wedstrijden, maar staat nog altijd op een zeer teleurstellende zeventiende plaats in de Keuken Kampioen divisie.

Het voetbal is nog erg broos bij De Graafschap. Het elftal wisselt goede fases af met enorm zwakke. Het zal vrijdag een stuk overtuigender moeten om op bezoek bij ADO Den Haag, dat gisteren ontsnapte aan een blamage tegen Excelsior’31 (2-3) eindelijk twee keer op rij te winnen in de Keuken Kampioen divisie, wat in oktober 2021 voor het laatst lukte.