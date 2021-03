De Graafschap met Seuntjens in kraker tegen NAC: ‘Geen seconde getwijfeld’

,,Of ik heb getwijfeld? Nee, geen seconde”, zegt Snoei over het al dan niet opstellen van Seuntjens. ,,Dat zou alleen anders zijn geworden bij een blessure of als Ralf zelf had aangegeven liever niet te spelen. Maar dat is niet het geval.”

Volledig scherm De Graafschap-trainer Mike Snoei. © Pro Shots / Paul Meima Seuntjens (31), in aanloop naar zondag niet beschikbaar voor de media, ligt onder een vergrootglas voor het duel bij NAC. De Bredanaar - tot voor kort aanvoerder bij De Graafschap - draagt komend seizoen het shirt van zijn jeugdliefde. De spits is uitgemaakt als verrader. De harde kern heeft zelfs een voortijdig vertrek geëist. De aanvaller heeft bovendien al negen wedstrijden niet gescoord. Zijn laatste doelpunt dateert van 15 januari, in het uitduel bij Roda JC (1-3).

Veel druk

,,Er ligt veel druk op zijn schouders”, beaamt Snoei. ,,Maar ik heb er alle vertrouwen in dat Ralf gewoon z'n ding gaat doen. Hij wil niets liever dan deze wedstrijd winnen. Dat heeft Ralf deze week nog maar eens uitgesproken naar de spelersgroep.”

De trainer merkt dat de spits ervan baalt al lange tijd geen goal te hebben gemaakt. ,,Zulke spelers leven van doelpunten. Maar bij ons moet Ralf nu meer vanuit het middenveld komen en ook andere spelers bedienen. Hij komt zelf minder in scoringspositie. Maar ik vind dat hij zijn rol geweldig invult.”

Promotiestrijd

De Graafschap kan goede zaken doen in de jacht op promotie naar de eredivisie. De Doetinchemse club staat op de tweede plaats, met vijf punten voorsprong op NAC. Nummer drie Almere City heeft twee punten achterstand.

De Graafschap liet vorige week tegen Excelsior (1-1) kostbare punten liggen. De Superboeren zijn evenwel aan een sterke serie bezig. Na de laatste nederlaag, op 2 januari bij Almere City (1-0), pakte de ploeg van Snoei 29 punten in 11 duels.

Bas Nijhuis

,,Als we winnen, is NAC normaal gesproken weg”, zegt Snoei. ,,Daarom is dit sportief gezien een prachtig affiche. Ik verwacht een echte strijd, ook omdat Bas Nijhuis de scheidsrechter is. Nijhuis legt het spel normaal gesproken weinig stil.”

De Graafschap heeft in Breda weer de beschikking over Melvin Platje. De aanvaller, gehuurd van Bali United, is hersteld van zijn hamstringklachten. Jordy Tutuarima traint na een knieblessure weer mee met de selectie. Of de linksback fit genoeg is om te starten, is nog niet duidelijk.

,,Dat gaan we na de laatste training op zaterdag bekijken. Misschien nemen we pas zondagochtend een besluit”, zegt Snoei, die zijn opstelling nog niet wil prijsgeven. ,,Wij gaan er alles aan doen om te winnen. Of ik Ralf nog een boodschap meegeef? Nee, hij moet gewoon zijn stinkende best doen. Het zou een voetbalsprookje zijn als hij de winnende maakt.”

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: De Boer; Lelieveld, Van Heertum, Van Huizen, Van de Pavert, Baas; Verbeek, Hamdaoui, Lieftink; Van Mieghem, Seuntjens.