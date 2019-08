De Graafschap met Van den Boomen naar TOP Oss

DOETINCHEM - Branco van den Boomen debuteert vrijdag in het uitduel bij TOP Oss in de wedstrijdselectie van De Graafschap. De kersverse nieuweling, aangetrokken als vervanger van Youssef El Jebli, begint in Brabant naar alle waarschijnlijkheid wel op de bank bij de Doetinchemse eerstedivisionist.