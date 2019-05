De Graafschap-middenvelder Matusiwa in voorlopige selectie Jong Oranje

De Graafschap-trai­ner De Jong gelooft in stunt bij Vitesse: ‘Gaan voor onze laatste kans’

12:19 DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Henk de Jong heeft goede hoop dat zijn ploeg zondag kan stunten in de Gelderse clash bij Vitesse. ,,Het is onze laatste kans, daar moeten we vol voor gaan’’, zegt de Friese coach.