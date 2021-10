De Graafschap mist drie internationals tegen Almere City, maar krijgt geen uitstel: ‘Het wordt puzzelen’

Hoe Apple een stokje kan steken voor één universele telefoonka­bel

1 oktober Heel even leek het einde van alle kabelwirwar in zicht: een wetsvoorstel van de Europese Commissie pleit voor één universele oplader, zodat alle smartphones voortaan één soort kabel gebruiken. Maar er is een kans dat Apple deze maatregel via een omweg weet te omzeilen, waardoor je iPhone alsnog anders oplaadt.