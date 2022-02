De Graafschap moet thuissyndroom op volle Vijverberg overwinnen

De Doetinchemmers, 7e in de Keuken Kampioen Divisie, wonnen maar een van de laatste zes thuisduels en dat is een voorname reden dat de ploeg van trainer Reinier Robbemond voorlopig is afgehaakt in de strijd om directe promotie naar de eredivisie. Waar de Achterhoekers op vreemde bodem geweldig scoren, wil het op de eigen Vijverberg maar niet lukken. Van de laatste zes thuiswedstrijden werd alleen gewonnen van Almere City FC (1-0) en dat gebeurde ook pas in de allerlaatste minuut. Tegen FC Dordrecht en Telstar werd gelijkgespeeld en van Jong Ajax, VVV Venlo en Helmond Sport verloren.

‘Wel wat recht te zetten’

Nummer 15 FC Den Bosch moet vrijdagavond op papier een hapklare brok zijn, maar dat was ook verwacht in de duels met FC Dordrecht, Telstar, Helmond Sport en VVV Venlo. ,,We moeten niet denken dat we er zo even overheen walsen”, zegt Robbemond.



Eerder dit seizoen leed De Graafschap in Den Bosch een dramatische 2-1 nederlaag. De Superboeren waren in de eerste helft oppermachtig, regen de kansen aaneen maar stonden uiteindelijk wel met lege handen.



Robbemond: ,,We hebben wat recht te zetten, we hadden daar destijds dik moeten winnen. Zoals we heel veel punten dit seizoen onnodig hebben verspeeld. We moeten een serie neer gaan zetten."