De Graafschap morst ook punten tegen Almere City FC

Spits

Bij De Graafschap begon Jordy Thomassen in de punt van de aanval. De spits was de vervanger van de afwezige Ralf Seuntjens (kuitblessure).



De Graafschap had voor rust de grootst mogelijke moeite met Almere City en oogde zelf in aanvallend opzicht onmachtig. Het was aan Hidde Jurjus te danken dat de bezoekers voor rust niet op voorsprong kwamen. Met katachtige reddingen voorkwam de doelman treffers van Nick Venema, Mees Kaandorp en Bram van Vlerken.