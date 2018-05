De Graafschap na spektakelstuk naar finale play-offs

DOETINCHEM - De Graafschap heeft in een spektakelstuk tegen Telstar de finale van de play-offs bereikt. Na de 3-2 nederlaag in Velsen-Zuid werd het zondagmiddag tijdens de return op De Vijverberg 4-2 voor de Superboeren.

De Graafschap speelt nu in de finale van de play-offs op donderdag 17 en zondag 20 mei tegen Roda JC of Almere City FC. Deze twee ploegen spelen zondagavond in Kerkrade tegen elkaar. Het eerste duel eindigde donderdag in 0-0.

De Graafschap begon veel beter aan de return tegen Telstar dan op Hemelvaartsdag tijdens de heenwedstrijd in Velsen-Zuid (3-2 verlies). Trainer Henk de Jong was weer teruggekeerd naar een vertrouwde opstelling, dus met aanvallende middenvelder Youssef El Jebli in de ploeg.

Al in de vierde minuut opende centrumverdediger Lars Nieuwpoort, teruggekeerd in de basis vanwege een schorsing van zijn broer Sven, de score nadat hij bal na een hoekschop per toeval voor zijn voeten kreeg.

Ondanks die snelle voorsprong bleef De Graafschap op jacht gaan naar een tweede treffer. Telstar kwam er amper aan te pas en in de 25ste minuut verdubbelde Youssef El Jebli de marge. De aanvallende middenvelder kopte keihard raak uit een hoekschop van Van Mieghem: 2-0.

Telstar was het daarna helemaal kwijt en mocht blij zijn dat de schade tot de rust beperkt bleef tot 2-0. De Superboeren hadden legio kansen om de Noord-Hollanders op een nog grotere achterstand te zetten.

Telstar kreeg nog een klap te verwerken, want nog voor rust moest aanvaller Melvin Platje het veld geblesseerd ruimen. Hij werd vervangen door Shaquil Sno.

Na rust bleef De Graafschap aanvankelijk sterker, maar de schrik sloeg de Achterhoekers in de benen toen Mohamed Hamdaoui in de 57ste minuut een vrije trap achter doelman Filip Bednarek schoot: 2-1. Dat had de Telstar-aanvaller donderdag ook al gedaan.

Door de onverwachte tegentreffer, die uit het niets viel, was de spanning ineens weer helemaal terug. In de 64ste minuut had Fabian Serrarens de marge weer op twee doelpunten kunnen brengen, maar hij stuitte op de uitstekende doelman Rody de Boer.

In de 66ste minuut kon Serrarens wel juichen toen hij een fantastische voorzet van El Jebli in het lege doel tikte: 3-1.

De spanning bleef echter vol op de wedstrijd staan, want bij een 3-2 stand zou er verlengd worden. Een kwartier voor tijd viel de 3-2 toen Bart Straalman te kort terugspeelde en doelman Bednarek Hamdaoui onderuithaalde. Arbiter Pol van Boekel legde de bal op de stip en spits Andrija Novakovich maakte vanaf elf meter geen fout: 3-2.

Weer vijf minuten later werd duidelijk dat er op de zinderende Vijverberg geen verlenging meer plaats zou vinden. Van Mieghem zette vanaf recht voor, maar de bal werd door iedereen - inclusief - doelman De Boer gemist: 4-2.

In de laatste tien minuten ging Telstar op zoek naar de verlossende derde treffer maar kreeg geen uitgespeelde kans meer.

De Graafschap-Telstar 4-2 (2-0). 4. 1-0 L. Nieuwpoort, 25. 2-0 El Jebli, 57. 2-1 Hamdaoui, 66. 3-1 Serrarens, 75. 3-2 (pen.) Novakovich, 80. 4-2 Van Mieghem.

Scheidsrechter: Van Boekel.

Gele kaart: L. Nieuwpoort, Diemers, Abena (De Graafschap), Cabral, Korpershoek, Toretta, Zamouri (Telstar).

Aantal toeschouwers: 11.083.