De Graafschap na vierde zege op rij naar halve finale play-offs

Met 58 punten uit 35 duels heeft De Graafschap een voorsprong van 9 punten op MVV, de nummer 8 op de ranglijst. Met ook nog eens een veel beter doelsaldo voor de Achterhoekers betekent dit dat de eerste ronde van de play-offs overgeslagen mag worden.

De Graafschap had tegen Almere City FC al in de tweede minuut op voorsprong moeten komen, maar op aangeven van Daryl van Mieghem hielp Youssef El Jebli een grote kans om zeep. De Achterhoekers mochten van het defensief ingestelde Almere City FC het spel maken en hadden veruit het meeste balbezit.

In de 27ste minuut opende Tarik Tissoudali op schitterende wijze de score. El Jebli stuurde Fabian Serrarens weg en die legde de bal breed op Tissoudali: 1-0. Diezelfde Tissoudali verdubbelde in de 35ste minuut de marge op aangeven van Van Mieghem. Van dichtbij passeerde hij de weifelende doelman Chiel Kramer van de ploeg uit Flevoland.

De Graafschap leek op rozen te zitten, maar uit het niets kwam Almere City FC vlak voor rust toch weer terug in de wedstrijd. Met een bekeken schot passeerde Arsenio Valpoort in de 41ste minuut doelman Filip Bednarek in de verre hoek: 2-1.

Opgelegde kansen

Vier minuten na rust had Van Mieghem de 3-1 op zijn schoen, maar de buitenspeler schoot veel te slap in. De Graasfchap voerde de druk steeds verder op, maar Robert Klaasen had na een uur spelen pech dat zijn vlammende schot op de lat uiteenspatte en El Jebli miste nog geen dertig seconden later een opgelegde kans.

Dat kwam De Graafschap duur te staan, want in de 67ste minuut tikte Nick van Hilten na een hoekschop voor de gasten de bal van dichtbij binnen: 2-2.

De Graafschap moest opnieuw aanzetten. Tissoudali had een kwartier voor tijd de 3-2 op zijn schoen, maar schoot net voorlangs. Tien minuten voor tijd bracht trainer De Jong Sjoerd Ars als breekijzer in het veld. Het sorteerde vrijwel onmiddellijk effect. In de 85ste minuut legde de spits de bal panklaar voor Tissoudali die zijn derde van de avond maakte: 3-2.

In de blessuretijd zorgde Mark Diemers met een geweldige knal van afstand voor het slotakkoord: 4-2.