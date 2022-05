De Graafschap neemt na 273 duels definitief afscheid van aanvoerder Ted van de Pavert; ook Hendriks vertrekt

Dat heeft De Graafschap de verdediger deze week laten weten. De eerstedivisionist zegde de aflopende verbintenis van Van de Pavert eind maart al formeel op, maar gaf toen aan nog met hem in gesprek te willen.

Naast Van de Pavert neemt ook Sam Hendriks afscheid bij De Graafschap. De 27-jarige spits werd afgelopen seizoen na de winterstop gehuurd van SC Cambuur. Met Julian Lelieveld is de club nog in gesprek. De rechtsback beschikt over een aflopend contract in Doetinchem.

Van de Pavert speelde gedurende tien seizoenen liefst 273 officiële duels in de hoofdmacht van de Superboeren. De Doetinchemmer maakte zijn debuut op 18 december 2010 in het eredivisieduel bij SC Heerenveen (4-0 nederlaag). Bij zijn basisdebuut op 7 augustus 2011 tegen Ajax scoorde Van de Pavert (1-4 verlies). Dat was het begin van zijn doorbraak.

Twee jaar weg

De Achterhoeker maakte bij De Graafschap één promotie (in 2015) en drie degradaties (in 2012, 2016 en 2019) mee. Na de degradatie van 2016 maakte Van de Pavert de overstap naar eredivisionist PEC Zwolle. Na een seizoen PEC en één jaar NEC (op huurbasis) keerde de verdediger in 2018 terug in Doetinchem.

Van de Pavert was afgelopen seizoen aanvoerder bij De Graafschap. De Doetinchemse club beleefde een teleurstellend seizoen met een negende plaats op de ranglijst en de uitschakeling in de eerste ronde van de play-offs.

Andere vertrekkers

De Graafschap nam eerder ook al afscheid van Jasper van Heertum, Joey Konings, Elmo Lieftink, Johnatan Opoku, Rick Dekker, Jonathan Vergara Berrio Nick van den Dam, Guus Vaags en Ebbe Wenting.

Daar tegenover staat voorlopig één nieuweling: Alexander Büttner komt transfervrij over van RKC Waalwijk.