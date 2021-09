De Graafschap neemt stelling: ‘Bier dat drinken we, daar gooien we niet mee’

De volledige tekst van de boodschap:



‘Beste supporters, wat ben ik blij dat ik jullie weer welkom mag heten op onze mooie Vijverberg.



Een opmerking: We zien een trend in Nederland dat er steeds vaker gegooid wordt met bier, zelfs op onze Vijverberg. Ik wil dat niet hebben. We zijn Achterhoekers. Bier dat drinken we, daar gooien we niet mee.



En zeker niet naar de spelers, de arbitrage of de ballenjongens en meisjes. Laten we daar mee stoppen. Heel veel plezier en drink een goed glas Grolsch’.