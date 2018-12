De Graafschap nog dieper in de put na nederlaag tegen concurrent PEC Zwolle

Tiental Jong De Graafschap in slotfase onderuit tegen Jong Go Ahead Eagles

26 november ZELHEM - Jong De Graafschap is maandagavond in de beloftencompetitie tegen de vierde competitienederlaag aangelopen. Het Doetinchemse beloftenteam verloor in Zelhem met 2-4 van Jong Go Ahead Eagles. De thuisploeg eindigde het duel met tien man na een rode kaart voor Aron Hebbink.