De Graafschap O21 start in Tilburg tegen angstgegner

De Doetinchemmers spelen voor het eerst op het hoogste niveau na de promotie in mei uit divisie II. De Superboeren promoveerden in mei door een 0-2 zege bij Go Ahead Eagles naar de hoogste afdeling. In de najaarscompetitie was De Graafschap O21 ook al dichtbij, maar toen ging het in de laatste wedstrijd mis tegen Willem II, dat met anti-voetbal promoveerde op De Bezelhorst.