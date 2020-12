De Graafschap om tafel met Huntelaar: ‘Kijken wat er mogelijk is’

Zorgen nemen toe bij De Graafschap na gelijkspel tegen Jong Ajax

11 december DOETINCHEM - De Graafschap incasseert klap na klap in de eerste divisie. Door de 2-2 tegen Jong Ajax, de vierde (!) domper in vijf weken, neemt het sportieve verval grote vormen aan. De Doetinchemse club dreigt in crisissferen het kalenderjaar uit te stappen.