De Graafschap ontmoet Achterhoekse enclave in Oss: ‘Carpoolapp wordt steeds drukker’

Voetbalhumor bij TOP Oss: de afbeelding van de groepsapp is dit seizoen al meerdere keren veranderd in het clublogo van De Graafschap. Een interne plaagstoot, met een knipoog naar het hoge Achterhoek-gehalte bij de Brabantse eerstedivisionist.

Quote

,,In de kleedkamer worden er wel meer geintjes over ons gemaakt”, zegt Oss-middenvelder Lion Kaak (29) in aanloop naar de thuiswedstrijd van vanavond tegen zijn oude club.