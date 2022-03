De Graafschap ontslaat Reinier Robbemond

De Graafschap staat op een teleurstellende negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, haalde in de laatste vijf duels slechts drie punten en scoorde al zes uur geen doelpunt meer.

Lees ook Jan Vreman interim-trainer De Graafschap

Omdat het daarnaast intern niet boterde met de trainer, besloten directie en raad van commissarissen dat er geen basis meer was voor een verdere samenwerking. Robbemond was slechts dertig wedstrijden trainer van De Graafschap. Daarin haalde hij 47 punten. De inwoner van Heerhugowaard had nog een contract tot juni 2023 en dat zal moeten worden afgekocht.

‘Niet over één nacht ijs gegaan’

,,Dit was een hele moeilijke beslissing en we zijn hierin zeker niet over één nacht ijs gegaan”, aldus algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp in een officiële verklaring.

,,Met de aanstelling van Reinier sloegen we afgelopen zomer een nieuwe weg in. Aanvankelijk merkten we ook de gewenste frisse wind, alleen in de voorbije maanden stokte de ontwikkeling. We hebben veel waardering voor de inzet, kennis en kunde van Reinier, alleen zijn van mening dat hij niet langer meer voor De Graafschap de beste hoofdtrainer is. Daarin moeten we eerlijk zijn en die boodschap hebben we overgebracht.”

Poldervaart is topkandidaat

De club moet nu op zoek naar een opvolger. Topkandidaat voor volgend seizoen is Adrie Poldervaart (51). De Graafschap wilde Poldervaart afgelopen zomer al vastleggen, maar zijn huidige club FC Groningen, waar hij assistent-trainer is, vroeg toen een hoge afkoopsom voor Poldervaart. Daarom ketste de overgang af en kwamen de Superboeren uit bij Robbemond.

Poldervaart is echter komend seizoen wel beschikbaar, omdat FC Groningen zijn aflopende contract niet verlengde.

De Achterhoekse club treedt komende vrijdag aan op De Vijverberg in Doetinchem tegen MVV. De kans is aanwezig dat Jan Vreman, nu trainer van het O18-elftal, dan op de bank zit, samen met de assistenten Richard Roelofsen en Mees Siers.

Reactie van Robbemond

,,Ik ben teleurgesteld over de beslissing die door de directie genomen is”, aldus Robbemond. ,,Met deze staf had ik het vertrouwen dat we de negatieve spiraal van de laatste weken zouden kunnen doorbreken. Er zijn veel wedstrijden geweest waarin we goed voetbal hebben laten zien, maar daarvoor niet beloond werden met punten. Als trainer word je uiteindelijk afgerekend op de prestaties die je neerzet.”

,,De spelers en de staf hebben iedere dag het uiterste uit zichzelf gehaald. Ik heb de kans gegrepen om bij deze club te werken, ondanks dat ik nog door kon bij Maccabi, ook om mijn ambitie te tonen.”