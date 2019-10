De Graafschap ontsnapt aan eerste nederlaag bij Jong FC Utrecht

De Graafschap is met zeven punten uit de laatste vijf duels (vier wedstrijden eindigden in een gelijkspel) bezig aan een teleurstellende reeks. De ploeg van trainer Mike Snoei gaat maandag op bezoek bij nummer twee NAC (2-2 tegen FC Eindhoven), dat drie punten meer heeft. Cambuur heeft, met een duel meer gespeeld, vijf punten voorsprong.

Niet fit genoeg

Snoei trad op sportcomplex Zoudenbalch aan zonder spits Ralf Seuntjens en centrumverdediger Toine van Huizen. Het duo was na blessureleed niet fit genoeg bevonden om te starten. Ook controleur Gregor Breinburg (laat terug van interlandverplichtingen) en vleugelaanvaller Daryl van Mieghem (net hersteld van een kuitbeenbreuk) begonnen op de bank.



Jasper van Heertum nam in het hart van de defensie de plek in van Van Huizen. Roland Baas was de vervanger van Breinburg en Jordy Thomassen stond opnieuw in de punt van de aanval.