De Graafschap ontsnapt aan nederlaag bij FC Emmen

De Graafschap-trai­ner De Jong: Minimaal punt halen bij FC Emmen

30 augustus DOETINCHEM - De Graafschap gaat vrijdagavond (20.00 uur) op bezoek bij FC Emmen, een directe concurrent in de strijd tegen degradatie. Trainer Henk de Jong kent het belang van een goed resultaat. ,,We moeten minimaal een punt halen, anders gaan we met een slecht gevoel de interlandperiode in.''