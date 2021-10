De Graafschap ontsnapt bij Almere City (1-2): ‘Buitenspelgoal? Voor mijn gevoel niet’

De Graafschap mist zeven spelers tegen Almere City, maar Van Heertum keert terug

8 oktober DOETINCHEM - Een meevaller voor De Graafschap: Jasper van Heertum is op tijd fit voor het uitduel van zondag bij Almere City (20.00 uur). De verdediger traint na een lichte knieblessure weer volledig mee bij de Doetinchemse eerstedivisionist en keert in Flevoland naar verwachting terug in de basis.