De Graafschap ook in Rijnsburg nog zonder Benschop en Korte, Poldervaart dubt nog over opstelling

DOETINCHEM - De Graafschap kan ook in de bekerwedstrijd op bezoek bij Rijnsburgse Boys niet beschikken over Charlison Benschop en Giovanni Korte. Trainer Adrie Poldervaart dubt nog over zijn opstelling.

Benschop en Korte raakten vorige week geblesseerd op de training en misten al de competitiewedstrijd tegen Jong FC Utrecht (2-0-zege). Het is niet uitgesloten dat de aanvallers er vrijdag wel weer bij zijn in het uitduel met ADO Den Haag.

Poldervaart is er nog niet over uit of hij spelers gaat sparen tegen Rijnsburgse Boys. Hij heeft keuzes te over, want op Benschop en Korte na kunnen alle spelers in actie komen tegen de huidige nummer zes van de tweede divisie.

,,We moeten eerst nog even afwachten hoe iedereen in fysiek opzicht uit de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht is gekomen”, zegt Poldervaart. ,,Aan de hand daarvan bepaal ik de opstelling. Ik houd niet rekening met de wedstrijd tegen ADO, alleen hoe fit de spelers zijn.”

Klinkende cijfers

Rijnsburgse Boys steekt in blakende vorm. De ploeg van trainer Henk Wisman won de afgelopen vier competitiewedstrijden met klinkende cijfers, van achtereenvolgens HHC Hardenberg (1-6), De Treffers (3-0), titelverdediger Katwijk (4-0) en Koninklijke HFC (1-3).

De Graafschap staat ondanks de overwinning op Jong FC Utrecht nog altijd op een teleurstellende zeventiende plaats in de Keuken Kampioen divisie. De Doetinchemse club presteerde de laatste jaren niet goed in de KNVB-beker en kwam in de voorbije zeven edities niet voorbij de tweede ronde.

Rijnsburgse Boys-De Graafschap is dinsdag een wedstrijd in de eerste ronde van de KNVB-beker. Het duel begint om 20.00 uur op sportpark Middelmors.

