De Graafschap op volle oorlogssterkte naar NEC: ‘We zijn terug in de promotierace, maar hebben nog niets’

Hamdaoui liep zijn kwetsuur op 29 november 2020 op in het uitduel bij FC Eindhoven (3-2 nederlaag). De aanvaller revalideerde de afgelopen maanden in Amsterdam en keerde drie weken geleden terug op het trainingsveld.

Hamdaoui maakte eerder dit seizoen het verschil voor De Graafschap in de thuiswedstrijd tegen NEC (2-0) met twee doelpunten. ,,We gaan morgen (zaterdag, red.) nog even met Mohamed overleggen, maar de kans is heel groot dat hij weer aansluit en kan invallen”, zegt De Graafschap-trainer Mike Snoei.

Veel opties

Met de terugkeer van Hamdaoui heeft Snoei er weer een keuze bij voor de voorhoede. Met Ralf Seuntjens, Daryl van Mieghem, Joey Konings, Melvin Platje, Johnatan Opoku en Hamdaoui beschikt de Doetinchemse club over zes aanvallers voor twee posities. ,,Hamdaoui kan ook op andere posities uit de voeten”, stelt Snoei. ,,Platje wordt steeds fitter. Ik vind het alleen maar fijn dat ik meer kan kiezen.’'

De Graafschap jaagt tegen NEC op de zevende zege op rij. De Doetinchemse club staat op de tweede plaats. Koploper Cambuur heeft drie punten voorsprong met een duel minder. Nummer drie Almere City heeft drie punten achterstand, maar nog een wedstrijd tegoed. Begin januari keken de Superboeren na de nederlaag in Almere (1-0) nog tegen een achterstand van acht punten aan.

Compliment

,,Het is een groot compliment aan de selectie dat we ons hebben teruggeknokt. We zijn niet zielig in een hoekje gaan zitten, maar hebben er een schepje bovenop gegooid’', zegt Snoei. ,,We zijn terug in de promotierace, maar hebben nog niets. We moeten deze lijn doortrekken.’'

NEC-De Graafschap geldt zondag als een testwedstrijd. Voor het eerst in maanden zit er weer publiek in het stadion. In totaal 1153 supporters zijn aanwezig en doen mee aan een onderzoek van Fieldlab Evenementen naar de bewegingen van voetbalfans, om tot een routekaart te komen voor een veilige organisatie van evenementen in coronatijd.

,,Mooi dat er weer wat publiek in het stadion zit, al zie ik liever onze eigen fans terugkeren”, zegt Snoei. ,,Maar er is weer een beetje licht aan het einde van de tunnel. Hopelijk komt er snel een vervolg.”

De coach verwacht een zware middag in de Goffert. ,,Dit zijn lastige uitwedstrijden. NEC heeft een prima ploeg. Wij moeten aan de bak om met een goed resultaat van het veld te stappen.”

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: De Boer; Lelieveld, Van Heertum, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Verbeek, Leemans, Lieftink; Seuntjens, Van Mieghem.