De Graafschap op voorsprong dankzij Van Mieghem

Terug in de basis bij de Superboeren zijn Van den Hurk en Straalman. De complete opstelling: Opstelling De Graafschap: Bednarek; Straalman, S. Nieuwpoort, L. Nieuwpoort, Driver; Diemers, El Jebli, Tutuarima; Van Mieghem, Van den Hurk, Serrarens.

Onze verslaggever Raymond Willemsen is erbij. Hij geeft updates via Twitter. De aftrap is om 20.00 uur.