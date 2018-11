De Graafschap oriënteert zich op buitenlandse markt

De Doetinchemse eredivisionist zoekt met name naar versterking voor de as van het elftal. Een kwaliteitsinjectie moet de kansen van De Graafschap in de strijd om lijfsbehoud vergroten. De Superboeren staan momenteel op de zeventiende plek. ,,In principe zoeken we voor elke linie versterking, maar dat moet financieel wel haalbaar zijn. We onderzoeken nu wat de mogelijkheden zijn’', zegt Peter Hofstede, technisch manager van De Graafschap.