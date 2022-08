De Graafschap pakt na drie nederlagen eerste punt, nog nooit zo slecht sinds 1954

In 1959 kwam er na drie nederlagen tegen ZFC Zaanstreek (0-2), Limburgia (0-4) en Hermes DVS (1-4) een einde aan de misère en werd Scheveningen Holland Sport in het vierde competitieduel met 3-0 geklopt. Nog nooit sinds de oprichting van De Graafschap in 1954 was er na vier speelronden nog geen wedstrijd gewonnen.