De Graafschap pakt uit met ruime zege op SC Heerenveen

Benschop terug in de basis bij De Graafschap

15 maart DOETINCHEM - Charlison Benschop keert zaterdagavond (18.30 uur) in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen terug in de basis bij De Graafschap. De spits van de Doetinchemse eredivisionist is hersteld van zijn hamstringblessure.