De Graafschap periodekampioen na zege in extremis

Mike Snoei: ‘We zouden Platje en Wehrmann goed kunnen gebruiken’

29 januari DOETINCHEM - De Graafschap boekte vrijdagavond tegen TOP Oss (2-1) de vierde zege in successie in de eerste divisie, maar dat betekent niet dat de Doetinchemse club al klaar is op de transfermarkt. ,,We moeten alles in het werk stellen om te promoveren", aldus trainer Mike Snoei.