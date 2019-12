De Graafschap pikt Blummel op in Denemarken

Geen zalige kerst voor ‘sprokkel­ben­de’ van De Graafschap

21 december VOLENDAM - De Graafschap is er niet in geslaagd op de valreep van 2019 een streep te zetten onder zijn sportieve verval. De Doetinchemse club heeft met de 3-3 bij FC Volendam weliswaar zijn directe promotieplek behouden. Maar een ticket voor de eredivisie is nog mijlenver weg.