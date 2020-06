De Graafschap pikt Danny Verbeek op bij FC Den Bosch

Verbeek (29) tekent bij De Graafschap een contract voor drie seizoenen.



De middenvelder, die ook als aanvaller uit de voeten kan, begon zijn profloopbaan bij Den Bosch. In 2012 vertrok hij naar Standard Luik, maar bij de Belgische club kwam hij nooit in actie.



Na huurperiodes bij NAC Breda en FC Utrecht en tekende hij in 2015 een contract bij NAC. In 2017 keerde hij terug in Den Bosch.