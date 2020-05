De Graafschap pikt Konings op bij Heracles Almelo

Konings, opgeleid door RKC Waalwijk en PSV, had bij Heracles een aflopende verbintenis. Hij voetbalde sinds de zomer van 2018 bij de eredivisionist uit Almelo. De aanvaller heeft in totaal dertig eredivisieduels achter zijn naam staan, waarin hij drie keer scoorde. De Brabander maakte zijn debuut in het profvoetbal in 2015 bij Jong PSV. Hij maakte nooit speelminuten in het eerste elftal van de Eindhovense club.