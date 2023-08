De Graafschap: plek in play-offs realistisch doel

De voornaamste titelkandidaat in de Keuken Kampioen Divisie is zonder twijfel FC Groningen. De Trots van het Noorden wil na de onverwachte degradatie zo snel mogelijk terug. De ploeg van de nieuwe trainer Dick Lukkien heeft veruit het meeste geld en ook met afstand de beste en meest ervaren spelers. FC Groningen staat dus met stip op nummer 1.

Robbemond

Willem II is een grote club, maar kan de ploeg onder voormalig De Graafschap-trainer Reinier Robbemond - in Tilburg De Pater genoemd - de stap nu wel maken? Vorig seizoen eindigden de Tricolores als vierde en werden al in de eerste ronde van de play-offs roemloos uitgeschakeld door VVV Venlo. Robbemond is tien spelers kwijtgeraakt en Patrick Joosten is de enige grote aanwinst in Tilburg, waar het geld ook niet meer tegen de plinten klotst.