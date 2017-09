De Graafschap ploetert zich naar punt bij FC Volendam

Typerend was dat Volendam enkele keren gevaarlijk werd na mislukte hoekschoppen van De Graafschap. De Doetinchemmers creëerden in de eerste 45 minuten zelf welgeteld één serieuze kans. Daryl van Mieghem trof het zijnet na een steekpass van Mark Diemers.



De Graafschap drong na de pauze meer aan, maar FC Volendam bleef zonder al te veel problemen overeind. Halverwege het tweede bedrijf was Sjoerd Ars met een poeier op de lat wel dicht bij de openingstreffer. Aan de andere kant ging een inzet van Joey Veerman rakelings naast het doel van Filip Bednarek. In de slotfase golfde het spel heen en weer, maar een winnende treffer bleef uit. De Graafschap dacht in de blessuretijd nog aan een strafschop na een overtreding op Fabian Serrarens, maar de invaller stond in buitenspelpositie.