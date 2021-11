De Graafschap rekent na rust af met hekkensluiter FC Dordrecht

Profvoet­bal? John Trentelman vindt amateur­sport veel leuker: ‘De voetbalwe­reld is een slangen­kuil’

Met meer dan 500 wedstrijden achter zijn naam is John Trentelman een clublegende van De Graafschap. Toch is dat geen garantie voor een leven vol glitter en glamour. Tegenwoordig staat hij op het veld bij vijfdeklasser Ratti Socii uit Vorden. In dertig jaar heeft hij het gehele Gelderse amateurvoetbal wel gezien. ,,En ik zou het zo over doen, want ik heb er ontzettend veel lol aan.”

24 oktober