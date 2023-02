De Graafschap richt zich op en houdt hoop op play-offs levend

Voor de Doetinchemmers was het een belangrijke zege, want bij nieuw puntenverlies was een plek in de play-offs via de stand op de ranglijst zo goed als onmogelijk geworden. Nu bedraagt de achterstand op nummer negen Telstar nog zes punten en dat is met nog dertien duels voor de boeg een klus die nog geklaard kan worden. De Graafschap blijft met dertig punten op een veertiende plaats bivakkeren.

Interim-trainer Richard Roelofsen, die de zieke Adrie Poldervaart voorlopig zal blijven vervangen bij De Graafschap, had in de verdediging wijzigingen doorgevoerd. Voor het eerst sinds ruim vijf maanden was er in het hart van de defensie een basisplaats voor Xandro Schenk. Jeffry Fortes verhuisde naar de rechterkant en Robin Schouten naar de bank. Voorin kreeg de 18-jarige Devin Haen de voorkeur boven de ervaren Charlison Benschop.

Voor De Graafschap was de thuiswedstrijd tegen Roda JC van groot belang, want nieuw puntenverlies zou het bijna onmogelijk maken om via de stand op de ranglijst nog de play-ofs te bereiken.

De eerste grote kans in de wedstrijd was voor Roda JC, maar Romano Postema schoot in de zevende minuut net naast. Vier minuten later kreeg Giovanni Korte een mogelijkheid voor de Superboeren, maar de buitenspeler kopte naast.

Verder was het in de beginfase vooral aftasten van beide kanten. In de 28ste minuut opende De Graafschap echter de score toen centrumverdediger Rio Hillen uit een hoekschop raak kopte: 1-0.

Nadat De Graafschap-doelman Hidde Jurjus een schot van Limbombe onschadelijk had gemaakt, had Basar Önal en grote kans op de 2-0, maar stuitte op Roda-doelman Moritz.

In de 43ste minuut zorgde Jeffry Fortes ervoor dat De Vijverberg explodeerde. De rechtsback, even uitgeweken naar links, schoot de bal met een daverende knal in de kruising: 2-0. In de extra tijd was het nog bijna 3-0 geworden, maar kreeg Önal de bal van vlakbij niet in het doel.

In de tweede helft koesterde De Graafschap de 2-0 voorsprong. Roda JC drong aan, maar de defensie van De Graafschap - onder leiding van Schenk - gaf zo goed als niets weg.

In de 82ste minuut had het toch nog spannend kunnen worden, maar Roda-topscorer Dylan Vente verprutste dé kans op de aansluitingstreffer door de bal van dichtbij recht op Jurjus te schieten. Aan de andere kant had invaller Benschop er na een prachtige pass van Joel Valencia nog 3-0 van kunnen maken, maar doelman Moritz redde.

De Graafschap-Roda JC 2-0

28. 1-0 Hillen, 43. 2-0 Fortes. Scheidsrechter: Blank.

Gele kaart: Haen (De Graafschap), Limbombe (Roda JC)

Aantal toeschouwers: 8.412. De Graafschap: Jurjus; Fortes, Schenk, Hillen, Büttner; Kaak (66. Schouten), Brittijn, Neghli (88. Bisselink); Korte (72. Kaandorp), Haen (72. Benschop), Önal (66. Valencia).

Volledig scherm Basar Önal passeert Boyd Reith van Roda JC. © Pro Shots / Remko Kool

