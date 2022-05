De Graafschap richt zich op en mag nog hopen na gelijkspel tegen FC Eindhoven, vrijdag return

Vreman moest in het thuisduel met FC Eindhoven één wijziging in de opstelling doorvoeren. Centrumverdediger Jasper van Heertum ontbrak vanwege een liesblessure. Op zijn positie ging Jeffry Fortes spelen en Roland Baas keerde als linksback terug in de basis.

De Graafschap kende een ongelukkige start, want bij de eerste uitbraak van FC Eindhoven in de twaalfde minuut ging de bal direct op de stip. Fortes kreeg de bal op zijn borst of arm, dat was niet duidelijk waarneembaar. Scheidsrechter Alex Bos legde de bal op advies van assistent Don Frijn echter op de stip. Een VAR om de situatie te checken was er niet. Vanaf de strafschopstip schoot FC Eindhoven-topscorer Joey Sleegers onberispelijk raak: 0-1.