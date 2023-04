De Graafschap ruikt kansen in kraker tegen Heracles: ‘Maar het verschil is groot’

,,Het verschil tussen De Graafschap en Heracles is groot”, erkent Roelofsen. ,,Maar dat betekent niet dat we kansloos zijn. We gaan verder met de lijn die we onlangs hebben ingezet. Met dezelfde elf spelers als tegen Jong AZ en dezelfde speelwijze. Alleen worden de accenten in bijvoorbeeld het drukzetten wat verlegt, maar dat is altijd zo.”

Lammers

,,We zijn dit seizoen niet zo stabiel, dus we moeten per wedstrijd bekijken wat er mogelijk is”, zegt Roelofsen. ,,We hebben goede zaken gedaan tegen Jong AZ en dat moeten we vasthouden. We geven alles tot aan de laatste speeldag en dan zien we wel wat dit seizoen heeft opgeleverd.”