De Graafschap slaat gat met concurrentie na zege op Jong PSV en wonderschone goal van Lieftink

Met nog vier speelrondes te gaan, heeft De Graafschap nu zes punten voorsprong op NAC en Almere. Go Ahead Eagles volgt op acht punten. Koploper Cambuur, al zeker van promotie, heeft negen punten meer. De nummers één en twee promoveren rechtstreeks.

De Graafschap speelt vrijdag thuis tegen Almere City en kan de polderclub dan definitief afschudden in de promotiestrijd. Een week later volgt het uitduel bij Cambuur, gevolgd door ontmoetingen tegen Jong Ajax (uit) en Helmond Sport (thuis).

De ploeg van trainer Mike Snoei was ook aan zijn stand verplicht te winnen. Door een corona-uitbraak met zes positieve gevallen trad Jong PSV aan met een verzwakt elftal, zonder inbreng van spelers uit de hoofdmacht. De gemiddelde leeftijd van het Eindhovense beloftenteam was 18,9 jaar. Bij De Graafschap keerde Danny Verbeek na een schorsing terug in het basiselftal. Dat ging ten koste van voormalig PSV-talent Joey Konings.