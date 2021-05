De Graafschap slaat toe: Gravenberch eerste aanwinst

Lelieveld mist promotiedu­el van De Graafschap vanwege quarantai­ne; Hilderink in de basis tegen Helmond Sport

12 mei DOETINCHEM - Julian Lelieveld ontbreekt vanavond (20.00 uur) bij De Graafschap in het promotieduel met Helmond Sport. De rechtsback zit in quarantaine, omdat hij in aanraking is geweest met een coronageval.