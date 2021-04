De Graafschap sleept diep in blessuretijd een punt uit het vuur tegen Almere City

Het woord is nu aan Ralf Seuntjens: De Graafschap-spits moet opstaan in kraker tegen zijn nieuwe club NAC

27 maart DOETINCHEM - Als goalgetter staat Ralf Seuntjens graag in de spotlights. Maar na 788 minuten zonder doelpunt zoekt de omstreden spits van De Graafschap de luwte. In de kraker van zondagavond tegen zijn toekomstige club NAC Breda is de druk op zijn schouders groter dan ooit.