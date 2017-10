De Graafschap speelt beladen derby tegen Go Ahead gelijk

Het duel werd na twaalf minuten ontsierd door de aanhang van de bezoekers uit Deventer. Fans gooiden vuurwerk op het veld, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis het spel even moest stilleggen. De korte onderbreking had weinig invloed op het spel van De Graafschap, want de Doetinchemmers denderden in dezelfde versnelling door. De Superboeren deden bijna alles goed, maar verzuimden zichzelf te belonen met een doelpunt. Youssef El Jebli miste na een kwartier een dot van een kans en een pegel van Mark Diemers spatte uiteen op de lat.



Na een half uur ging de storm liggen. De Graafschap zakte weg en mocht van geluk spreken dat doelman Filip Bednarek een treffer van Givan Werkhoven voorkwam. Op slag van rust kwam Go Ahead alsnog op voorsprong. Nadat Sven Nieuwpoort na een botsing met voormalig Superboer Sam Hendriks geblesseerd het veld had verlaten, stond de defensie van De Graafschap even te slapen. Pieter Langedijk stond op de rand van de zestien helemaal vrij om een afgeslagen bal droog binnen te schieten: 0-1.