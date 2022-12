De Graafschap speelt gelijk in oefenduel met VVV-Venlo, Benschop vertolkt bijzondere hoofdrol

VENLO - De Graafschap heeft een week voor de competitiehervatting een oefenwedstrijd op bezoek bij VVV-Venlo met 1-1 gelijkgespeeld. Charlison Benschop vertolkte in de slotfase een bijzondere hoofdrol met een doelpunt en een eigen goal.

VVV-Venlo en De Graafschap speelden vier keer een half uur. De Superboeren speelden in het eerste uur met veel spelers die normaliter een basisplaats hebben in de competitie. In het tweede uur kregen de reserves een kans. Onder anderen Siem de Jong (lichte kuitblessure), Giovanni Korte (ziek) en Devin Haen (blessure) ontbraken.

Ondanks dat De Graafschap met een sterk elftal aan de wedstrijd tegen VVV-Venlo begon, had de ploeg het in het eerste uur enorm lastig. De Limburgers vonden telkens de ruimte achter de verdediging van de bezoekers en het was aan Hidde Jurjus te danken dat De Graafschap niet al snel op een ruime achterstand stond.

De doelman redde knap op pogingen van Sven Braken (twee keer), Thijme Verheijen en Richard Sedlacek, die allen voor zijn neus verschenen. Daarnaast haalde Jesse Schuurman een bal weg voordat Kees de Boer kon binnentikken. De Graafschap stelde er nagenoeg niets tegenover.

Benschop

De Graafschap wisselde na een uur het hele elftal en het spel werd er aanvankelijk bepaald niet beter op. Na kinderlijk balverlies kregen VVV’ers Levi Smans en Nick Venema een grote kans, maar beiden hadden het vizier ook niet op scherp staan.

Pas na 75 minuten werd De Graafschap voor het eerst gevaarlijk en had het zomaar zelf op voorsprong kunnen komen. Charlison Benschop en Hicham Acheffay vonden echter keeper Ennio van der Gouw op hun weg. Daarna kreeg Venema de bal niet in het doel, terwijl Bakker ver uit zijn doel was gekomen.

Het leek zodoende bij 0-0 te blijven, maar in het laatste kwartier vielen er nog zowaar twee treffers. Eerst zorgde Benschop voor de 0-1 met een rake vrije trap en een paar minuten later was de spits ook verantwoordelijk voor de 1-1 door een vrije trap van Venema ongelukkig achter Bakker te werken.

De Graafschap verloor dinsdag het oefenduel met Fortuna Düsseldorf met 3-0. De club hervat volgende week de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. De club ontvangt een week later Willem II en is daarna drie weken vrij. De Graafschap staat na zestien speelrondes op de elfde plaats in de Keuken Kampioen divisie.

VVV-Venlo-De Graafschap 1-1. 107. Benschop 0-1, 114. Benschop 1-1 (eigen goal).

Opstelling De Graafschap eerste uur: Jurjus; Schouten, Fortes, Hillen, Büttner; Schuurman, Kaandorp, Yadir; Neghli, Gravenberch, Önal.

Opstelling De Graafschap tweede uur: Bakker; Van der Logt, Lammers, Schenk, Baas; Kaak, Brittijn, Bouihrouchane; Van der Heiden, Benschop, Acheffay.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.